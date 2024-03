Cossato, Un sabato con l’autore: continuano gli appuntamenti letterari.

Sabato 6 Aprile 2024 alle ore 16:00 presso la Biblioteca Comunale di Cossato, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna 'Un sabato con l'autore'.

Manuela Labardi, nota scrittrice biellese di romanzi gialli, condurrà i lettori presenti nel mondo del giallo, dalla sua nascita fino ai thriller di ultima generazione, passando attraverso il filone del classico, dell'hard boiled e del noir.

Per il pubblico presente sarà un'imperdibile occasione per approfondire i retroscena della scrittura del genere del giallo dalla nascita dell'idea al suo sviluppo narrativo, alla delineazione dei personaggi, della trama e degli espedienti che caratterizzano il genere del giallo. Ci sarà spazio per un dialogo con l'autrice e per la sua narrazione 'dietro le quinte'.

L'appuntamento è il terzo dei quattro incontri che coinvolgono autrici ed autori biellesi nei mesi di marzo e aprile.

L'incontro letterario è organizzato con la collaborazione del Liceo del Cossatese e della Valle Strona.

Si ricorda che l'evento è ad accesso libero e gratuito.