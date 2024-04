Festa della Liberazione, a Ponderano uno spettacolo sui giorni della Resistenza

Segnate questo in agenda: “La Bicicletta, una pedalata per la libertà” martedì 30 aprile alle 21, nel salone polivalente di Ponderano. Il comitato provinciale biellese dell' ANPI e la Compagnia dei Salassi di Sala Biellese, nelle giornate dell'anniversario della Liberazione d'Italia, presentano uno spettacolo dedicato alla storia, dedicato alla Resistenza e alle donne: perché se è vero che una bicicletta si può pedalare ed una storia raccontare, è altrettanto vero che si può raccontare una bicicletta e pedalare la Storia.

Un'opera dove l'interprete principale sarà, come dice il titolo, la bicicletta, che nel pensiero dell'autore, Daniel Baruzzo, non rimane solo un semplice mezzo di trasporto, ma un'entità benevola che nei decenni ha sempre aiutato l'uomo in svariati modi. Fu lei la protagonista di molte storie di Resistenza: durante la Seconda Guerra Mondiale, dove ogni mezzo e ogni modo erano utilizzati dai partigiani per fermare la crudele dittatura fascista, la bicicletta ha contribuito a salvare molte vite, a far funzionare la rete di comunicazione segreta tra i vari gruppi, a dare una speranza a chi lottava per la libertà.

E allora durante la serata seguiremo la nascita e la trasformazione della bicicletta, il cambiamento del suo nome, da strani vocaboli stranieri a quello che oggi conosciamo, per poi proseguire nella parte centrale dello spettacolo, quella più emozionante. Tre scene principali; tre momenti di vita negli anni di guerra; tre storie vere di persone coraggiose; tre rischiose missioni da portare a termine.

Le attrici Valeria Ubertino, Cosetta Marinello e Simona Tessarolo, metteranno in scena un breve spaccato della storia vissuta delle donne partigiane, staffette tanto coraggiose e forti da sfidare più di una volta gli insidiosi e pericolosi appostamenti delle camicie nere. Faranno da sottofondo le splendide note suonate dalla giovanissima e brava Anna Berga. Nello staff anche Roberta Andreo in qualità di direttore scenico, e Roberto Perin come tecnico di regia. La partecipazione è ad offerta libera e non è prevista la prenotazione.