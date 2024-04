Arte e cultura alleati della salute, AMA Biella in visita a Saluggia

Arte e cultura alleati della salute della mente. Nell'ambito del progetto "Esperienze culturali a km0" martedì 23 aprile AMA Biella ha organizzato una visita guidata alla mostra delle opere dello scultore Giovanni Tamburelli a Saluggia.

Un'iniziativa che rientra in un programma di attività finanziato a livello regionale dal Piano per l'Invecchiamento Attivo al quale AMA Biella aderisce in un patto di collaborazione con altre associazioni Alzheimer del Piemonte. Il progetto è rivolto a persone con più di sessant’anni, in particolare residenti in quartieri meno serviti, anche impossibilitate a spostarsi dal proprio domicilio.

Obiettivi: aumentare la conoscenza del territorio e così ridurre l’impatto ambientale connesso a spostamenti di maggior distanza, portare le visite museali e le esperienze artistiche più in prossimità delle persone che non si possono muovere (per disabilità o perché sono caregiver impegnati nell’accudimento delle persone ammalate), offrire concretamente una mutua conoscenza delle culture locali e favorire l’inclusione di persone con demenza e la partecipazione di abitanti anziani di quartieri poco serviti.

Oltre alle visite alle mostre, AMA Biella aderisce con un ricco sistema di azioni che prevede anche laboratori di arteterapia e gli "Itinerari della Memoria" nella città di Biella, una serie di uscite con accompagnatori esperti e volontari i quali, utilizzando antiche mappe topografiche, attivano esercizi dedicati alla reminiscenza dei luoghi.