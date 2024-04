Aprile in Musica a Occhieppo Inferiore, le fiabe saranno le protagoniste assolute

In attesa della serata conclusiva in programma il prossimo 25 maggio, “Aprile in Musica” presenta la sua quarta proposta: il Gruppo Strumentale “Fiori all’Occhieppo” e il suo direttore Riccardo Armari, in compagnia di Riccardo Alberto daranno voce ad alcune fiabe celebri, con un omaggio particolare a Giacomo Puccini e alla sua Turandot.

Come sempre negli appuntamenti della rassegna, non mancheranno le sorprese: il programma, infatti, prevede la prima assoluta di una fiaba definibile come “occhieppese doc” scritta nei mesi della pandemia. L’appuntamento è per sabato 27 aprile, alle 21 presso la chiesa di San Clemente ad Occhieppo Inferiore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.