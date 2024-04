“Paghe” / Pace, nella poesia di Nicola Loi per “Su Nuraghe”

“Paghe”, Pace, è la poesia che Nicola Loi di Ortueri ha mandato a Su Nuraghe di Biella.

Scritta in lingua materna contemporanea, verrà inserita tra i testi del laboratorio linguistico transoceanico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, appuntamento mensile tra il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) e il Circolo Culturale Sardo di Biella, corredato da immagini e nomi sardi di fiori.

I versi, nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu, si inseriscono nel solco di poesie altrettanto belle e famose dedicate alla Pace: “Prendi un sorriso”, del Mahatma Gandhi; “Il discorso sulla pace”, di Jacques Prévert; “Preghiera sulla pace”, di Madre Teresa di Calcutta; “Dopo la pioggia e Promemoria”, di Gianni Rodari; “I bambini giocano alla guerra” e “Generale”, di Bertolt Brech; “Shemà”, di Primo Levi; “Uomo del mio tempo”, di Salvatore Quasimodo, concludendo con “Image”, di John Lennon, sulle cui note il giovane cantante inglese afferma che si dovrebbe “immaginare un mondo migliore”, condizione per rendere “più facile raggiungere un futuro migliore”.

Sulle stesse frequenze è l’odierna poesia di Nicola Loi che principia: “Si su mundu acabbat de gherrare, / Su desertu si podiat abbare”, vale a dire, “Se il mondo smettesse di guerreggiare, / il deserto si potrebbe annaffiare”.

Pace voluta, invocata ben sapendo che tutte le guerre finiscono e devono finire in pace. Possono protrarsi per trent’anni, quale l’interminabile e devastante conflitto continentale, che insanguinò l’Europa dal 1618 al 1648, o quella di centosedici anni, dal 1337 al 1453, combattuta tra il Regno d’Inghilterra e quello di Francia. Ma, come a ogni tempesta segue la quiete, così Nicola Loi auspica “custa terra a nou pintada”, questa terra a nuovo dipinta”, illuminata “come i colori dell'arcobaleno”, ossia, “Che-i sos colores de s'arcu 'e chelu”.

Salvatorica Oppes

Nell’immagine, Asphodelus microcarpus, Giara di Gesturi, “paùli”, laghetti della che si formano con l'acqua piovana. (fotografia di Stefania Cuccu, Giara di Gesturi)

Nome italiano, asfodelo; nomi sardi, cadilloni, irbutu, iscareu, iscraresia; español, asfódelo, gamón.

Paghe

Si su mundu acabbat de gherrare,

Su desertu si podiat abbare.

Cantu trigu pro totus produiat?

Su desertu abbare si podiat,

Cantas arzolas b'aiat a tundu,

Si de gherrare acabbat su mundu.

Podiat esser totu unu giardinu,

Si non fiat minadu su terrinu.

Su logu de fiores semenadu,

Si su terrinu non fiat minadu.

Ne cuntierras, brigas, abbolotu,

Unu giardinu podiat esser totu.

Dogn'unu in sa sua religione,

Piena 'e libertade sa persone.

Semper in festa e in amistade,

Sa persone piena 'e libertade.

Dulche che mele cudd'idea crua,

Dogn'unu in sa religione sua.

Mandados a sa luna sos tiranos,

In sa friscura che sos Tibetanos.

In cue no vivian de sa fura,

Che tibetanos postos in friscura.

Inie cun salude e cun fortuna,

Sos tiranos mandados a sa luna.

In paghe su Coranu e su Vangelu,

Che-i sos colores de s'arcu 'e chelu.

Boghen da-e cussos sos bonos-valores,

De s'arcu 'e chelu che-i sos colores.

Totu acabbet un'istrinta 'e manu,

In paghe su Vangelu e su Coranu.

Sos guvernantes ponimus in artu,

No sian che-a oe solu iscartu.

Ma istoria noa bene iscrian,

No che-a oe solu iscartu sian.

Ma in sabidoria triunfantes,

In artu ponimus sos guvernantes.

Pro sa paghe galàna disconnota,

Custa umanidade siat devota.

Siat dogni natzione in libertade,

Siat devota custa umanidade,

Solu a festa sonet sa campana,

Pro disconnota sa paghe galàna.

In custa terra a nou pintada,

Tue non podes mancare prend'amada.

Ca cussa tela sighis a pintare,

Tue prend'amada non podes mancare.

Ses chelu e mare, su sole in sa serra,

Ses a nou pintada in custa terra.

Si so sididu, ses frisca funtana,

De su beranu sa rosa galàna.

Peonia de padente solianu,

Ses sa rosa galàna de beranu.

Che una santa ti baso sos pes,

Si so sididu sa funtana ses.

Nigolau Loi, su 25 de abrile 2024

Pace

Se il mondo smettesse di guerreggiare,

Il deserto si potrebbe annaffiare.

Quanto grano per tutti produrrebbe?

Il deserto annaffiare si poteva,

Quante aie ci sarebbero intorno,

Se di combattere smettesse il mondo.

Potrebbe essere tutto un giardino,

Se non fosse minato il terreno.

Il luogo di fiori seminato,

Se il terreno non fosse minato.

Né discordie, risse, agitazioni,

Un giardino potrebbe essere tutto.

Ognuno nella sua religione,

Piena di libertà la persona.

Sempre in festa e in amicizia,

La persona piena di libertà.

Dolce come il miele quell’idea cruda,

Ognuno nella religione sua.

Mandati sulla luna i tiranni,

Al fresco come i Tibetani.

Dove non vivevano di furto,

Come Tibetani messi al fresco.

Lì con salute e con fortuna,

I tiranni mandati sulla luna.

In pace il Corano e il Vangelo,

Come i colori dell'arcobaleno.

Estraggano da quelli i buoni valori,

Dell'arcobaleno come i colori.

Tutto concluda una stretta di mano,

In pace il Vangelo e il Corano.

I governanti poniamoli in alto,

Non siano come oggi solo scarto.

Ma storia nuova bene scrivano,

Non come oggi solo scarto siano.

Ma in saggezza trionfanti,

In alto poniamo i governanti.

Per la pace pomposa sconosciuta,

Questa umanità sia devota.

Sia ogni Nazione in libertà,

Sia devota questa umanità,

Solo a festa suoni la campana,

Per sconosciuta la pace fastosa.

In questa terra a nuovo dipinta,

Tu non puoi mancare gioia amata.

Perché quella tela continui a dipingere,

Tu gioia amata non puoi mancare.

Sei cielo e mare, il sole nella serra,

Sei a nuovo dipinta in questa terra.

Se sono assetato, sei fresca fontana,

Della primavera la rosa vezzosa.

Peonia del bosco soleggiato,

Sei la rosa vezzosa della primavera.

Come una santa ti bacio i piedi,

Se sono assetato la fontana sei.

Nicola Loi, 25 aprile 2024