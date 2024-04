“Acquarelli nel golf”: sport e arte si incontrano a Cerrione.

Il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” ha inaugurato nei giorni scorsi una mostra particolare che risulta specchio dell'ambiente entro cui il Centro stesso è ubicato. La mostra, curata dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello, vede, infatti, esposte opere di Maurizio Puccinelli che raccontano lo sport del golf e rimandano al Centro Culturale entro Tenuta Castello sede del Golf Club. Titolo della mostra è “Acquarelli nel golf”, a sottolineare la tecnica di realizzazione dei lavori del Puccinelli il quale apprezza l'acquarello anche integrandolo con altre tecniche, tra cui il pastello. Utilizza inoltre, come base dei suoi lavori, carte di pregio, spesso colorate, che contribuiscono a esaltare i disegni da lui creati. Gli acquarelli esposti vogliono trasmettere al visitatore la bellezza e l'efficacia di questo sport che permette un incontro privilegiato con la natura.

Durante il vernissage la Ghiraldello ha presentato l'artista che è nato a Vercelli e, dopo la maturità classica, ha proseguito gli studi in Giurisprudenza, ottenendo al contempo una collaborazione fissa con il graphic designer Carlo Malerba. Ha seguito corsi di disegno, pittura e decorazione su ceramica. In qualità di socio e art director dell'agenzia di pubblicità e marketing 'Planning' di Vercelli, ha collaborato con la casa editrice 'White Star' della stessa città. È membro dell'Associazione Italiana Creativi della Comunicazione Visiva e del 'Bureau of European Design Associations'. Numerose sono le sue partecipazioni a collettive, così come le sue personali; ha ricevuto premi e riconoscimenti, tra cui il primo premio al Concorso 'Terre d'acqua' del Consorzio 'Ovest Sesia' di Vercelli nel 2003.

Dopo il vernissage, il professionista Roberto Bolognesi, socio della P.G.A.I, ha intrattenuto gli ospiti nel grande parco con la relativa spiegazione dei rudimenti di questa disciplina di antica e nobile tradizione. Al termine dell’evento è seguito l’aperitivo.