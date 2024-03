La Passione di Sordevolo evento Regionale, Rubin Pedrazzo: "Importante per il futuro della nostra tradizione"

La Passione di Sordevolo è un "evento regionale". Il riconoscimento ufficiale è avvenuto oggi giovedì 28 marzo a Torino, nel grattacielo della Regione Piemonte, dove Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell' Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, ha incontrato il Governatore Alberto Cirio. Con lui anche il sindaco di Sordevolo Alberto Monticone, Flaminia Perino direttore dell'evento e Massimiliano Gaggino, assessore alla Cultura del Comune di Biella.

Il Consiglio Regionale del Piemonte, nell’ambito della Legge di Riordino 2024, ha deliberato che "La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto regionale, al fine di riconoscere iniziative di carattere culturale e sociale sul territorio piemontese, in particolare a favore delle nuove generazioni, riconosce l'importante iniziativa culturale e sociale della Passione di Sordevolo, forma di teatro popolare che viene allestita, fin dal diciottesimo secolo, con cadenza quinquennale, dalla popolazione del Comune piemontese di Sordevolo, a cura dell'Associazione Teatro popolare di Sordevolo".

Entusiasta il presidente dell' Associazione Teatro Popolare di Sordevolo Stefano Rubin Pedrazzo: “Per è noi una grande soddisfazione essere riconosciuti come evento importante della Regione Piemonte. Per questo ringraziamo la giunta regionale e confidiamo in un fondamentale aiuto sia economico che promozionale per il futuro della nostra tradizione".

"È importantissimo per il Comune di Biella continuare a supportare come è stato fatto in questi cinque anni la passione di Sordevolo - dichiara l'assessore comunale Gaggino - perché è uno degli eventi più importanti che come tali si ripercuotono non solo sulla nostra città ma anche su tutto il territorio".

Nell'occasione l'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ha anche anche già presentato il calendario degli eventi correlati alla nuova edizione della Passione 2027 che avrà importanti novità procedurali e strutturali. Innanzitutto è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo, che ha scelto di scindere i ruoli di Direzione e Regia per poter ottimizzare le forze a propria disposizione.

Ad interessarsi del riconoscimento della Passione come evento regionale è stato anche l'assessore di Palazzo Lascaris biellese Chiara Caucino: "Sono molto soddisfatta di questo risultato - spiega l’assessore - perché si tratta davvero di un’eccellenza che come biellesi, piemontesi e italiani non potevamo perdere o, peggio, abbandonare".