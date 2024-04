Pavignano - Vaglio, Focus quartieri: la valorizzazione del centro fra sport, cultura e società VIDEO

Pavignano e Vaglio, nonostante si trovino in una zona periferica di Biella, godono di una comunità attiva e intenta a ravvivare la vita sociale e sportiva del quartiere. Attorno al circolo, punto di ritrovo per eccellenza, sono situati il campo da basket, da pallavolo e quello da calcio che, sfruttati per diverse partite e incontri, meriterebbero una manutenzione che gli permetta di attrarre sportivi e partite dai territori circostanti.

A fianco del circolo il nuovo parco giochi accoglie bambini e famiglie in uscita da scuola, che si ritrovano per giocare all’aperto: “Il circolo – sottolinea Alberto - è un punto centrale della comunità e con il supporto del Comune vorremmo valorizzarlo e ampliare i servizi ai cittadini. In futuro vorremmo puntare sui campi sportivi, che di certo non mancano e valorizzare la socialità per mantenere vivo il senso di comunità”.

Non solo Alberto, ma anche i cittadini sembrano disposti a collaborare affinché il centro ottenga l'attenzione che merita.