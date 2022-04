La Passione di Sordevolo finisce sul più importante quotidiano olandese

De Telegraaf, il principale quotidiano olandese che vanta più di un milione di lettori ogni giorno, mostra interesse nei confronti della Passione di Sordevolo e decide di mandare un suo inviato a conoscere più a fondo i particolari dello spettacolo sordevolese.

Maarten van Aalderen, giornalista olandese, residente a Roma, corrispondente del quotidiano per l’Italia e la Turchia e presidente, fino a quindici giorni or sono, dell’Associazione Stampa Estera si è unito al press tour organizzato dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo a fine marzo. Durante il suo soggiorno nel Biellese rimane colpito dal valore storico e culturale dell’antica tradizione sordevolese, in modo particolare dal testo risalente agli albori della letteratura italiana, ma anche dall’enorme attività che coinvolge il paese nella realizzazione di ogni edizione e dall’eccitazione e il fermento che sono sempre più palpabili a mano a mano che si avvicina la data dell’inizio degli spettacoli. Assiste a una sessione di prove e percepisce l’impegno e la partecipazione di ciascuno e soprattutto la spontaneità e la naturalezza con cui gli abitanti vivono il loro evento. Il risultato che ne scaturisce è un articolo a tutta pagina con un titolo molto significativo: “TUTTO PER LA PASSIONE”.