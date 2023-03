La Passione di Sordevolo in aiuto alle Marche

Lo scorso 2 ottobre la Passione di Sordevolo aveva messo in scena una replica straordinaria del suo spettacolo, interpretata dai bambini, a favore delle zone colpite dall’alluvione del 15 settembre nelle Marche.

Il ricavato netto dello spettacolo è stato destinato a Cantiano (PU), uno dei paesi maggiormente danneggiati, dove, come a Sordevolo, viene rappresentata una delle Passioni di Cristo italiane, organizzata dell’Associazione “La Turba”. Durante la settimana precedente le festività natalizie, il Direttore dell’Associazione Teatro Popolare Celestino Fogliano con la consorte si sono recati a Cantiano per consegnare la donazione, unitamente ad una dedica firmata da tutti i bambini protagonisti della rappresentazione straordinaria che, con molta semplicità, hanno voluto testimoniare la loro vicinanza.

Sono stati accolti dal Vicesindaco in sala comunale e successivamente presso la sede de “La Turba” dai consiglieri dell’Associazione. La scorsa settimana all’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo è pervenuta una lettera da Cantiano come segno di gratitudine per la sensibilità dimostrata e per il significativo gesto di vicinanza, amicizia e solidarietà.

"Un sostegno - scrivono nel documento - non solo in termini materiali ma anche morali, per non perdersi d’animo e continuare ad adoperarsi a recuperare quanto perso e a ridare alla cittadinanza anche quei momenti e quelle circostanze che formano, plasmano e realizzano una comunità”.