Pavignano - Vaglio, Focus quartieri: la Banca del Giocattolo, un’istituzione per il territorio VIDEO

Vaglio ospita la sede di un’Associazione di rilievo per tutto il territorio Biellese, si tratta della “Banca del Giocattolo”: un’istituzione riconosciuta che ha donato gioia ai molti bambini che nei mesi invernali hanno partecipato agli eventi natalizi; ma gli eventi non sono che una parte delle molte attività svolte dai volontari: “La Banca del Giocattolo nasce nel 2005 – dichiara il Presidente Filippo Ferrarotti -, negli anni abbiamo cambiato diverse sedi e oggi siamo qui a Vaglio, per far rivivere l’ex scuola elementare”.

“L’associazione – spiega Giovanna Pierro – si occupa della raccolta di giocattoli usati e in buono stato che vengono raccolti sul territorio e distribuiti ai bisognosi, ad associazioni locali, scuole, asili e tutti coloro che ne fanno richiesta”. I balocchi di Vaglio, infatti, hanno viaggiato per il mondo, portando sollievo ai bambini rifugiati dalla guerra in Ucraina, o gli alluvionati e terremotati in Italia e in altre regioni del mondo.