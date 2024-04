Dal Biellese a Capo Rizzuto: Koinonia in viaggio per l’evangelizzazione FOTO

Dal Biellese a Capo Rizzuto: Koinonia in viaggio per l’evangelizzazione.

Nel mese di Aprile 2024 gli Shout! Koinonia sono stati invitati in Calabria e in Puglia per alcuni incontri di evangelizzazione, con musica e testimonianze.

Capo Rizzuto e Martina Franca sono state le città che hanno accolto i concerti WORSHIP, Lode e Adorazione, di Shout! Koinonia, con Padfre Luca, Anna, Giuseppe, Anna Grazia, Chuy, Gabriele, Terezka, in collaborazione con Shout! Generation, il gruppo giovani della Koinonia Giovanni Battista - Oasi di Biella. Con grande entusiasmo hanno cantato, pregato, celebrato e testimoniato l’esperienza che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù: una vita nuova e piena di gioia che può sperimentare chiunque apre il suo cuore a Dio e lo attende con perseveranza!

Un'equipe tecnica composta da fonico, produttore musicale, fotografo e cameraman professionali hanno accompagnato questi 2 concerti, per offrire riprese video e video clip che di settimana in settimana verranno pubblicati nei canali ufficiali e social di Shout! Koinonia, presentando i nuovi canti realizzati nell'ultimo Album e CD "È la tua gloria".

La prima tappa si è tenuta nella Parrocchia di Capo Rizzuto, presso il Santuario della Madonna Greca, dove sabato 13 aprile Padre Luca ha tenuto il Corso "LA GUARIGIONE DEL CUORE", un incontro di preghiera e insegnamenti per chiedere al Signore la guarigione dalle ferite e pesi del cuore, alla luce della Parola di Dio.

Sabato sera nel teatro del Santuario c'è stato il primo concerto di Praise & Worship, dove alcuni giovani hanno testimoniato il loro incontro con Gesù e il cambiamento di vita grazie alla fede.

Durante il concerto è stato ringraziato don Francesco Gentile, parroco di Isola di Capo Rizzuto e Capo Rizzuto, per la sua ospitalità e accoglienza e per la fiducia nell'accogliere questo progetto giovanile e musicale per evangelizzare i giovani e le famiglie.

La tappa successiva di questo tour nel sud Italia è stata MARTINA FRANCA, dove p. Paolo Lomartire, frate francescano e parroco della parrocchia di Cristo Re, ha accolto p. Luca e la Koinonia Giovanni Battista - Oasi di Biella per lunedì 5 aprile. Due sono stati gli eventi durante la serata: la celebrazione eucaristica comunitaria in parrocchia animata dalla Koinonia e il concerto worship successivo nella sala Cantico delle creature.

P. Luca, Anna e Gabriele hanno testimoniato come il Signore Gesù sia entrato nella loro vita cambiandola e portando grandi frutti di conversione e vita nuova. La musica, i canti e le lodi musicali hanno coinvolto circa 200 persone presenti all'evento della serata musicale di lode, suscitando entusiasmo e una rinnovata esperienza dell'Amore di Dio e della sua presenza.

Padre Luca al termine della serata ha ringraziato e regalato a Padre Paolo i due nuovi CD, "Alleluia, Cristo è risorto!" e "È la tua gloria!", appena usciti dalla casa discografica LA GLORIA, con i canti per la celebrazione eucaristica, per la lode e adorazione.