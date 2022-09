Passione Sordevolo, i ringraziamenti di Rubin Pedrazzo e Monticone

Con lo spettacolo di domenica 25 settembre, si è chiusa la straordinaria estate della Passione di Sordevolo 2022.

Una giornata di ringraziamenti importanti come ha dichiarato Stefano Rubin Pedrazzo, Presidente del Teatro della Passione in veste di centurione a cavallo: “La Passione non è fatta da persone singole al comando ma da una comunità di 600 persone che, per mesi, , anni, ha lavorato per l'edizione 2022. L'edizione più travagliata del Secondo Dopoguerra e quella che ci ha dato più soddisfazioni, perchè si creata un'alchimia dietro le quinte con questi ragazzi che hanno lavorato nell'ombra senza alzare la testa al bar, alle luci, alla cura della regia e della recitazione. Questo è il senso della Passione. Quella di quest'anno, che da Presidente ho vissuto con loro è una della estati sordevolesi più belle. Ringrazio anche il pubblico che ci ha sostenuto e l'amministrazione comunale”.

Un altro attore della Passione, anche lui in veste di centurione, è stato il Sindaco Alberto Monticone: ”Quest'estate è successo qualcosa di particolare, Sordevolo si è ripreso dallo shock del covid, si è rimboccato le maniche ed è riuscito a portare in scena questo spettacolo di grandezza mondiale. Il Comune e le associazioni si sono presi la responsabilità di continuare quello che è stato fato per oltre 200 anni, raggiungendo l’apice con la rappresentazione dei bambini che permettono alla nostra comunità di avere un futuro”.

“Sono orgoglioso – conclude Monticone – essere il Sindaco di questa comunità, i Sordevolesi hanno una marcia in più perché quello che si fa qui non si fa in altre parti del mondo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la Passione 2022.”

La Passione 2022 non è proprio finita. Domenica 2 ottobre, alle 15:30, andrà in scena una replica straordinaria della Passione dei Bambini il cui ricavato sarà devoluto in favore dei paesi elle Marche colpiti dall’alluvione del 15 settembre.