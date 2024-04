Pavignano - Vaglio, Focus quartieri: dagli eventi all’urbanistica, convivono le differenze VIDEO

Ci spostiamo nel polo di Vaglio e Sessa Silvano ci illustra la “Casetta”: “Siamo di fronte al centro operativo di Vaglio, uno dei centri dell’Associazione Pavignano Vaglio Cultura e Sport APS. La struttura, come quella di Pavignano è a disposizione delle famiglie e dei ragazzi che organizzano qualche festa e si ritrovano per l’organizzazione delle attività del centro estivo”.

La Casetta si trova all’interno di un’area verde, con un piazzale, un campo da basket e uno da calcio: non si tratta di un accentramento e al contrario ogni frazione possiede il suo polo: “Qui organizziamo la castagnata, il carnevale e altre manifestazioni inerenti l’associazione”.

La struttura riunisce la comunità e proprio come per il circolo, i rappresentanti intendono valorizzare l’area, affinché le frazioni possano rivivere proprio come un tempo.

A microfoni spenti Silvano, che si occupa di architettura, illustra le differenze riguardanti l’urbanistica, che offrono chiari indizi delle epoche di costruzione dei centri abitati e se Pavignano ha una storia più antica, Vaglio, con le abitazioni e aree più ampie, è di costruzione più recente.