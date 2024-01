"Acqua e Farina", un viaggio unico nella tradizione napoletana, VIDEO

In appena due anni, Nicolò si è affermato come un maestro pizzaiolo professionista, sempre alla ricerca di impasti particolari. La sua specialità sono le miscele di farine ricercate provenienti da mulini d'eccellenza, che garantiscono una qualità superiore. Sorprendentemente, Nicolò non utilizza lieviti per i suoi impasti, ma riesce comunque a ottenere una morbidezza unica e una digeribilità eccezionale, rendendo le sue pizze tra le più buone di Biella.