Artistica: A.S.D. Sprint Cavaglià buoni risultati a Torino nel fine settimana, FOTO

Domenica 24 marzo, nella palestra CH4 Sporting Club di Torino, si è svolta la prima Gara Regionale U.S. Acli.

La società di Ginnastica Artistica A.S.D. Sprint Cavaglià ha partecipato ottenendo qualche risultato importante. Per la prima categoria bambine, sale sul gradino più alto del podio e vince il primo posto regionale Barbirato Rebecca.

Prima categoria ragazze quarto posto per Enya Mantica e ottavo posto per Nicosia Letizia nella prima categoria allieve.

Nella seconda categoria ragazze Fois Esmeralda al12 posto.

Nella seconda categoria baby sale sul secondo gradino del podio ottenendo la medaglia d'argento la piccola Nicole Selva e nella seconda categoria bambine 4° posto a Frida Selva.

Terza categoria junior 4° posto per Susanna Gavazza, nella terza categoria allieve 18° posto per Vittoria Coda. Ottengono buoni risultati anche Emma Ladetto e Angelica Rondoletto, che si allenano in questa società in collaborazione con l'associazione Nebris Cigliano.

I tecnici Hortensia Dalimon e Luca Tarello sono soddisfatti dei risultati e dell'impegno, ma soprattutto dal comportamento serio tenuto durante tutta la gara.