Altro incidente che ha visto coinvolto un'auto e un animale selvatico nel Biellese. Nella notte di oggi 26 aprile, intorno all'1,30, un 35enne alla guida non ha visto un capriolo femmina che gli attraversava la strada e lo ha investito.

Il conducente era di Vercelli: sul posto sono arrivati i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e il personale per il recupero della fauna selvatica. La bestiola non ce l'ha fatta, il mezzo ha riportato danni nella parte anteriore.