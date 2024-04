CRONACA |

Zubiena, esce di strada e si ribalta per evitare un animale selvatico

Ad occuparsi dei rilievi i Carabinieri.

Zubiena, esce di strada e si ribalta per evitare un animale selvatico

Aggiornamento ore 12.30 27 aprile Perde il controllo del mezzo e si ribalta per evitare l'urto con un animale selvatico. Sarebbe questa la dinamica del sinistro autonomo, avvenuto ieri, 26 aprile, poco prima delle 18, a Zubiena. A riferirlo il conducente del veicolo, un biellese di 43 anni, alle forze dell'ordine. Ad occuparsi dei rilievi i Carabinieri, giunti sul posto insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco. Il fatto 26 aprile Dopo le 17.45 di oggi, 26 aprile, un'auto è uscita di strada nella piccola frazione di Vermogno, a Zubiena ed ha finito la corsa su un fianco. All'arrivo dei Vigili del Fuoco il conducente era già fuori dall'abitacolo ed alle cure del 118 che lo ha condotto in ospedale per gli accertamenti sanitari. Il veicolo è stato messo in sicurezza mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi.

c. c. / g. c.