Salussola: intervento dei Carabinieri a "La Palazzina"

Nella giornata di ieri giovedì 25 aprile a Salussola, i Carabinieri si sono recati all' ex casa di riposo "La Palazzina", ormai in stato di abbandono.

Una signora che abita nei pressi dello stabile ha infatti riferito al 112 di aver sentito provenire dei rumori dall'edificio. Una volta sul posto i militari non hanno trovato nessuno, ma evidenti segni di danneggiamenti con probabilità non risalenti però a ieri.

Presso la vecchia casa di riposo si è recato anche il sindaco, Manuela Chioda, per rendersi conto della situazione, che ha provveduto ad avvisare i proprietari dello stabile della situazione di degrado in cui si trova.