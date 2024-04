Sicurezza urbana nel Biellese, approvati i progetti per la videosorveglianza di 11 comuni e Unione Valle Elvo

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Biella, Silvana D’Agostino, ha approvato, nelle riunioni del 24 e del 26 aprile, i progetti per la realizzazione e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza presentati da 11 Comuni della provincia, nonché da una Unione di Comuni per l’accesso ai finanziamenti previsti dal decreto adottato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 20 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Agli incontri hanno partecipato, tra gli altri, i Vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Vice Sindaco del Comune di Biella, nonché gli Amministratori dei Comuni e dell’Unione proponenti. Le proposte progettuali, che hanno ricevuto anche il parere favorevole dalla Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato Piemonte-Valle d’Aosta di Torino, sono state presentate dai Comuni di Andorno Micca, Castelletto Cervo, Cavaglià, Coggiola, Masserano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Ternengo, Veglio, Vigliano Biellese, Zimone, nonché dall’Unione Montana Valle Elvo, firmatari dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, che costituiscono il presupposto necessario per accedere all’erogazione delle risorse stanziate dal Ministero dell'Interno.

I progetti esaminati ed approvati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica saranno trasmessi al Ministero dell’Interno, che li valuterà ai fini dell’ammissione al finanziamento, secondo i criteri di ripartizione delle risorse previsti dal citato decreto interministeriale in data 20 dicembre 2023. In occasione dell’incontro il Prefetto D’Agostino ha evidenziato come gli impianti di videosorveglianza, finalizzati ad un maggiore controllo del territorio e ad innalzare il livello di sicurezza urbana, presentino, anche nelle realtà territoriali meno grandi, il valore aggiunto di potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto al degrado urbano, oltre a supportare l'attività investigativa delle Forze dell'ordine, attraverso l'utilizzo di sistemi che consentono di condividere le immagini con le sale operative degli Organi di Polizia. Si tratta di strumenti di strategica importanza che consolidano quella positiva sinergia interistituzionale per contrastare la criminalità diffusa e predatoria e rafforzare la percezione di sicurezza.