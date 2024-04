Fortunatamente non si è fatta nulla la donna che ieri giovedì 25 aprile a Pray ha investito in capriolo che le stava attraversando la strada. Quando ha visto l'anomale era troppo tardi e non è riuscita a evitarlo.

L'auto ha riportato danni alla porta, che i Carabinieri arrivati sul posto per i rilievi del caso hanno accertato essere compatibili con l'investimento dell'animale come riferito dal conducente, una 50enne di Pray.