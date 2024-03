Rally & Co, si accendono i motori: ecco le gare nel weekend

Tornano i rally in Piemonte in occasione del Rally Vigneti Monferrini proposto sia in versione moderna sia per la prima volta in versione storica. Partenza ed arrivo a Canelli con 62 km cronometrati suddivisi in 9 prove speciali che sono nel dettaglio la Città di Canelli di 7,5 km la San Marzano Oliveto di 6 km e la PS Loazzolo di 7,45 km tutte ripetute 3 volte.

Per la scuderia biellese Rally & Xo al via nella gara moderna Massimiliano Di Martino e Denise Bolletta a bordo della rinnovata Mini Cooper S in versione Racing Start Plus con il numero 98 mentre saranno 2 gli equipaggi presenti nella gara storica composti da Marco Bertinotti ed Andrea Rondi sulla sempre spettacolare Opel Manta GT/E mentre al rientro dopo 1 anno di assenza dai campi gara al via Pierluigi Porta navigato da Giuliano Santi sulla loro Ford Escort RS 1800.