Biella Motor Team, al Vigneti Monferrini inizia la stagione

La scuderia Biella Motor Team risponde presente al primo appuntamento agonistico piemontese della stagione 2024, la settima edizione del Rally Vigneti Monferrini valida per la Coppa Rally di Zona 2 (da quest’anno le province di Asti ed Alessandria sono state staccate dalle altre piemontesi ed accorpate alla Liguria).

I primi a partire, con il numero 42, sono Massimo Lombardi ed Erika Bologna che con la loro Peugeot 208 GT Line punteranno alla supremazia in classe Rally4 e tra le vetture a due ruote motrici. In classe A7 con la loro abituale Fiat Ritmo Abarth 130 TC ci sono i “mitici” gemelli Giovanni ed Elio Baldi che sono stati tra i consulenti della produzione del film “Race for Glory”, incentrato sul duello tra Lancia e Audi nel Campionato del Mondo 1983, attualmente nelle sale.

Invece in classe A5, numero di gara 121, il navigatore Luigi Cavagnetto affiancherà Massimo Gallione a bordo di una MG Zr 105. Due gli equipaggi della scuderia guidata da Claudio Bergo al via nella classe N2: con il numero 126 ci sono Alberto Stopani e Roberta Steffani mentre Alessandro Colombo e Matteo Grosso hanno il numero 128. Entrambi gli equipaggi correranno con una Peugeot 106 Rallye. La scuderia biellese è presente anche nel Rally Vigneti Monferrini Storico. Con una Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento ci sono Daniele Richiardone e Nicolò Ciancia Mercandino. Il loro numero di gara è il 204.

In programma un percorso di 62 chilometri cronometrati su otto prove speciali: la PS “Città di Canelli” e la PS “San Marzano Oliveto” saranno affrontate tre volte, mentre sono previsti due passaggi sulla PS “Loazzolo”. La giornata di sabato 23 marzo è dedicata alle verifiche ed allo shakedown mentre domenica 24 il primo concorrente partirà da Canelli alle 8:01 con arrivo previsto a partire dalle 17:06.