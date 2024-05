Biella, sport e solidarietà: la staffetta della generosità passa dal Rugby al nuoto.

I volontari dell’Associazione Amici dell'Ospedale di Biella sono presenti all'evento "NUOTIAMO" il 12 maggio per raccogliere fondi per la realizzazione della Sala Ibrida presso il nostro Ospedale, nell’ambito del progetto “La staffetta della generosità”.

La staffetta di raccolta fondi per la realizzazione della Sala Ibrida per l’Ospedale di Biella si sta intensificando, coinvolgendo sempre nuove società sportive per la condivisione del progetto.

la Sala Ibrida è un salto di qualità nell'innovazione sanitaria: migliora la qualità delle cure per i pazienti e contribuisce all’attrattività del polo biellese per i professionisti e gli utenti.

Questa sarà la prima Sala Ibrida del Quadrante, che include le aziende sanitarie di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, diventando così la quarta in Piemonte. Attualmente, solo Torino e Cuneo vantano una struttura simile.

Atleti del rugby hanno già consegnato la staffetta della generosità alle nuotatrici dell’evento “NUOTIAMO”, un circuito di gare non agonistiche dedicato a tutti, dai 5 ai 99 anni!

L’evento è organizzato dalle Società Sportive Dilettantistiche In Sport, Sport Active e Aerosport quale vetrina del format e dei contenuti espressi dalle rispettive Scuole Nuoto Federali.

Prevede una prima fase di qualificazione, a Biella domenica 12 maggio e, in seguito, i migliori tre classificati per ogni categoria accedono alla Finale dell’8 giugno a Melzo.

Valeria Pistori, direttore del Centro sportivo In Sport srl SSD ‘’M. Rivetti’’ di Biella, aggiunge: “Il Circuito ‘Nuotiamo’ aderisce al progetto Terra della Lana: Sport, Benessere, Turismo e Moda e rappresenta un’occasione irripetibile per dare vita ad una grande iniziativa sportivo-culturale in grado di coinvolgere tutto il territorio biellese.