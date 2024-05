Obiettivo sabato al raduno zootecnico: la Pezzata Rossa di Oropa al prato delle Oche.

Sabato 9 settembre 2023 si è svolta ad Oropa la tradizionale Fiera di San Bartolomeo, con la 43a edizione del raduno zootecnico di bovini di razza Pezzata Rossa di Oropa e di bestiame ovi-caprino.

Anche qui non potevamo mancare con i nostri scatti, ci siamo piazzati ancora prima che arrivassero le mandrie. Abbiamo assistito al loro posizionamento nel Prato delle Oche, operazione che ci ha permesso di assistere alle differenze di temperamento tra i vari bovini; tra chi si è lasciato condurre con calma al proprio posto e chi ha fatto sudare sette camicie agli allevatori, i quali hanno dovuto usare tutta la loro tecnica e forza per convincere i recalcitranti a seguirli. Uno scenario suggestivo e affascinante: le mucche erano tutte in fila, tirate a lucido, con il campanaccio ricamato e decorato, un suono che richiama i ritmi lenti della campagna e dei nostri alpeggi.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/eventi/nggallery/album/la-pezzata-rossa-di-oropa

Lo scatto

Per l’immagine è stato utilizzato un obiettivo grandangolo per riprendere sia le mucche che gli edifici sullo sfondo; diaframma piuttosto chiuso per avere tutto a fuoco.

I parametri

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 70-200, 1/1000 sec. F8 ISO 100;

Apertura Zoom 24 mm.