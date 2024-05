La figura di Ernesto Schiapparelli ricordata dagli allievi del Gae Aulenti, FOTO

Venerdì 3 maggio, presso l’aula 3.0 della sede di viale Macallé 54 dell’IIS “Gae Aulenti” è avvenuta la presentazione del progetto “Ernesto Schiaparelli e il suo territorio”, alla presenza dell’egittologa Dott.ssa Elvira D’Amicone, del Dott. Alberto Schiaparelli, pronipote di Ernesto, e della DS Prof.ssa Marialuisa Martinelli.

L’iniziativa, inserita nell’ambito dell’area progettuale sull’arricchimento culturale e tecnico professionale e coordinata dalla Prof.ssa Sabrina Bergo e dalla Prof.ssa Enrica Parlamento, nasce da una proposta della Dottoressa Elvira D’Amicone di S.P.A.B.A. (Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti).Gli obiettivi perseguiti sono stati due: il primo quello di suscitare la curiosità delle giovani generazioni e avvicinarle alla conoscenza del proprio territorio, attraverso la scoperta delle attività di Ernesto Schiaparelli, che è nato ed è sepolto ad Occhieppo Inferiore; il secondo quello di promuovere la valorizzazione del territorio attraverso una ricerca alla portata degli studenti della secondaria di secondo grado. Quello affrontato è stato un percorso stimolante e affascinante, che ha permesso di riscoprire la bellezza della ricerca e del confronto. Un ringraziamento particolare vaa S.P.A.B.A. nella persona della Dottoressa Elvira D’Amicone, che con il suo entusiasmo e la sua apertura ai giovani ci ha permesso non solo di affrontare questo meraviglioso viaggio nel tempo e nei luoghi di Ernesto Schiaparelli, ma anche e soprattutto di comprendere il grande valore della forza di volontà, di cui lo Schiaparelli è un testimone esemplare. Un ringraziamento va anche al Dottor Alberto Schiaparelli, per la disponibilità, l’attenzione alle giovani generazioni e il costante impegno nella divulgazione della figura e delle attività di Ernesto Schiaparelli, al quale ultimo tra l’altro la città di Torino ha dedicato un un giardino nel 2017, ancora da inaugurare. La classe individuata per questa prestigiosa collaborazione è stata la 4^D del percorso alberghiero, indirizzo “accoglienza turistica e promozione del territorio”.

Dopo una prima fase di presentazione del progetto e di introduzione alla figura di Ernesto Schiaparelli, nel mese di ottobre sono iniziate le attività. In una soleggiata giornata di inizio autunno è stata organizzata una piacevole passeggiata ad Occhieppo Inferiore, per conoscere da vicino i luoghi in cui Ernesto è nato e cresciuto e dove amava tornare appena gli era possibile. Successivamente, sono stati costituiti tre gruppi di lavoro, ciascuno dei quali ha avuto il compito di effettuare una ricerca su tre grandi tematiche: la vita di Ernesto Schiaparelli con approfondimenti su alcuni illustri componenti della sua famiglia, Schiaparelli egittologo, Schiaparelli filantropo.

A conclusione delle attività del progetto, venerdì 3 maggio è stato presentato il risultato finale delle ricerche, che si è concretizzato in una presentazione multimediale e in un dépliant che raccoglie le informazioni più importanti sulla figura di Ernesto Schiaparelli e sul progetto stesso.

Un ringraziamento va alle studentesse per il loro lavoro, che hanno svolto con serietà e con partecipazione attiva. Questa collaborazione è stata un assoluto privilegio, tanto per la carriera scolastica delle alunne, quanto per la carriera professionale delle insegnanti. La giornata si è conclusa con un pranzo presso i laboratori di viale Macallè, a cura dei Prof.ri Alfio Gangarossa, Alessandra Serrani e Luca Corte. Per l’occasione è stato preparato un menu con una portata a tema.