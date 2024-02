Raddoppio Trossi, parla Chiola del Pd: “Campagna elettorale della destra miete la prima vittima: il territorio”

Riceviamo e pubblichiamo:

“I consiglieri provinciali espressi dalla destra hanno messo la parola fine sul raddoppio della strada Trossi, un progetto che avrebbe portato benefici al territorio di Biella e della sua provincia, sacrificato sull’altare della prossima campagna elettorale.

Il Presidente Emanuele Ramella Pralungo aveva sempre evidenziato che l’approvazione del progetto sarebbe stata un importante successo per il territorio e per l’amministrazione provinciale tutta, senza distinzioni di colore politico; nessuna volontà di 'metterci il cappello', ma solo buona amministrazione, di cui questo territorio ha già dato prova in altre recenti circostanze.

Ma in allora le elezioni non erano vicine, perché erano state da poco celebrate, e quindi il bene comune evidentemente poteva interessare di più. Ora a perderci è solo il territorio, e le motivazioni di questa destra (tanto quelle vere quanto quelle di facciata) evidenziano cosa muova la sua attività amministrativa”.