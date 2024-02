Karate, Funakoshi 1976 protagonista nell’Interregionale Trofeo Lombardia

Per ben 12 volte sono saliti sul podio i colori della Funakoshi 1976 nella 2° tappa del Trofeo Lombardia svoltosi a Gorgonzola lo scorso weekend. Gli atleti allenati dal Maestro Damiano Rovatti hanno primeggiato in tutte le categorie imponendosi con notevole superiorità tattico-tecnica. Oltre ai più esperti Juniores e Seniores, sono saliti sul tatami di gara, per la prima volta, 8 atleti Esordienti (12 e 13 anni) e 2 pre-agonisti classe Ragazzi (10-11 anni), tutti provenienti dal vivaio Funakoshi.

Per la classe Ragazzi è salita sul gradino più alto del podio Aurora Pavanetto che in finale è riuscita a recuperare uno svantaggio e a conquistare l’oro. Ottime le prove nella stessa classe per Gregorio Seracini che ha chiuso al 5° posto. Nella classe Esordienti conquista l’oro Martina Ciliesa nei 50 kg. Femminili e nella stessa classe è argento Zoe Iuliano; argento nei 35 kg femminili per Greta Bagatin, per Gioele Ludovico Acquadro e Zaccaria Coda Zabetta rispettivamente nei 68 e 48 kg. Maschili; mentre nei 38 kg maschili chiudono al 5° posto Francesco LeporiI e Tommaso Falla Caravino. Negli Juniores ottime prestazioni nei 61 kg.

Maschili di Davide Nuccio e Stefano Sasso rispettivamente argento e bronzo; al terzo posto anche Christian Spilinga nei 50 kg e Francesc Salussolia nei 68. Chiudeva la lunga giornata di gara la classe Seniores dove Luca Zaramella e Luca Riello hanno condiviso il terzo gradino del podio. Ottima l’organizzazione di gara curata per CSEN Monza-Brianza da Delia Piralli (Consigliere Nazionale CONI e Responsabile Nazionale CSEN Karate) e Max Roncato (Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara).