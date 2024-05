"Lotta ai trafficanti di esseri umani e protezione delle frontiere esterne dell'UE", un convegno di FdI, FOTO

Nella mattina di oggi sabato 11 maggio al Museo del Territorio di Biella Fratelli d’Italia ha organizzato un convegno per spiegare ai cittadini le misure adottate dal governo in materia di "Lotta ai trafficanti di esseri umani e protezione delle frontiere esterne dell'UE".

Presenti l'assessore regionale Elena Chiorino, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il Sottosegretario all'interno Wanda Ferro.

“I cittadini ci chiedono sicurezza, noi abbiamo il dovere di garantirgliela. Abbiamo dato delle regole a un fenomeno - quello dell’immigrazione incontrollata - che era diventato un vero e proprio business” ha affermato il Sottosegretario Wanda Ferro. “Purtroppo l’immigrazione clandestina è veicolo di terrorismo e criminalità. A questi veicoli noi diciamo no, con la consapevolezza che lo Stato non arretra e non fa un passo indietro. Che oggi c’è un’Italia che ha coraggio non solo di contare in Europa, ma di essere uno dei Paesi trainanti dell’UE” ha proseguito il Sottosegretario.

E che l’attivismo del Governo Meloni sia un’evidenza lo testimoniano l’attuazione del piano Mattei, l’incontro con i capi di Stato dei Paesi Nord Africani, il decreto Cutro e il decreto Flussi: “Bisogna denunciare le cose che non vanno e avere il coraggio di cambiarle: Giorgia Meloni ha queste capacità” ha concluso Ferro.

Determinato nel difendere l’azione del Governo, il Sottosegretario Delmastro: “Noi, a differenza di una sinistra che ha promosso un biusiness parassitario nei confronti dei migranti, abbiamo lavorato a soluzioni strutturali: al dicembre 2023 gli sbarchi sono stati 5.237 contro i 10.768 registrati nello stesso periodo del 2022. Sono diminuiti del 50%. E nei primi mesi del 2024 sono calati del 22%. Questo significa che il lavoro di Giorgia Meloni sta dando i primi frutti”. Delmastro ha proseguito: “L’Italia oggi non è più la porta fragile dell’Europa, ma una Nazione che presidia i propri confini. Abbiamo coinvolto in questa lotta l’Europa, riaffermando uno dei primi diritti al mondo: quello a non emigrare. A vivere nella propria terra. Perseguiremo ovunque gli scafisti che si lasciano indietro una scia di sangue di cui le Ong si approfittano”.

Durissima sugli scafisti anche la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e candidata di Fdi alle Regionali, Elena Chiorino: “Gli scafisti sono dei criminali che usano le persone, sfruttano la loro disperazione, e lo fanno per i loro traffici economici. Noi non siamo come la sinistra e non cadiamo nella rete di buonismo ideologico: la dignità delle persone deve essere il primo valore irrinunciabile. Non si ammassano le persone in centri senza servizi, come loro hanno fatto per anni”. Chiorino ha poi concluso: “Il Governo Meloni ha ridato senso ai confini. Perché sì, esiste anche un legittimo diritto alla sicurezza dei cittadini. Tuteliamo il diritto di ogni essere umano a non emigrare che viene prima del diritto di emigrare. Tuteliamo la sicurezza degli italiani, la dignità di persone disperate che si affidano nelle mani sbagliate. Sosteniamo la crescita dei popoli, difendiamo i confini dell'UE”.