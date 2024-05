“Valdilana Insieme”, Mario Carli presenta i suoi compagni di squadra - FOTO E VIDEO

"Valdilana Insieme” è la lista con cui l’attuale Sindaco Mario Carli si ricandida a primo cittadino alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Mario Carli crede profondamente nel lavoro di squadra e nell'apporto di ogni cittadino per raggiungere il benessere della comunità. Il motto " Insieme si va più lontano" riassume la visione del candidato sindaco e di tutte le donne e gli uomini che con lui si candidano ad amministrare Valdilana.

Ecco chi sono i primi 5 candidati consiglieri comunali di “Valdilana Insieme”

Francesca Barioglio, 48 anni, docente di scuola superiore e tecnico di ginnastica artistica, si candida per la prima volta: “Ho vissuto a Valdilana tutta la mia vita, come i miei 3 figli e la mia famiglia di origine. Ho lavorato sul territorio in vari settori e sono interessata a portare il mio contributo sulla base di ciò che ho raccolto come esperienza personale. Sono cresciuta in un contesto famigliare in cui è sempre stato considerato rilevante il benessere collettivo quindi l'impegno sociale, è un mio interesse prevalente. L'occasione di poter portare il mio contributo lavorando con un gruppo di persone che stimo e di cui riconosco il valore, mi ha fornito la spinta decisiva”.

Alla prima volta da candidato consigliere anche Giorgia Alessandra Bortolan, 49 anni, consulente nel settore immobiliare per network Internazionale: “Candidarmi è stata una decisione ben ponderata. Ogni mia scelta, facile o meno, è affrontata con determinazione e caparbietà. Ho avuto modo di conoscere i membri della lista, i loro valori, i loro progetti: i miei! Poter contribuire con mie idee e mie esperienze, amplificare quanto già creato sul territorio, ha fatto scattare in me la ferma volontà di candidarmi. La proiezione è solo positiva, il paese in cui vivo, la gente che ci vive e che verrà, meritano di avere sempre più nuove opportunità, e soprattutto di stare bene a casa propria”

Anche Liliana Cerruti Guancino, 53 anni, rammendatrice, è una new entry della squadra di Mario Carli: “La mia professione richiede occhio attento e precisione, due caratteristiche che nel corso degli anni ho sempre coltivato e che ora voglio mettere al servizio della mia comunità e del mio paese. Inoltre, grazie all’esperienza all’interno dell’Associazione "La Pigna" (formata dai famigliari dei ragazzi che frequentano il "Dopo di Noi" di Pratrivero), ho maturato una buona conoscenza di fragilità e problemi di cui la nostra società soffre. Mi candido perché credo nei valori di comunità, inclusione, collaborazione e penso di poter dare il mio apporto affinché questi concetti possano diventare sempre più realtà concrete”.

Quarta novità per Valdilana Insieme è Massimiliano Chiti, 55 anni, impiegato magazziniere addetto alla logistica, e attuale Pro Sindaco della comunità di Mosso: “Mi candido per lo spirito di servizio che ho imparato da ragazzo. L'impegno per la comunità è, a mio parere, un dovere che tutti dovrebbero in vari modi sperimentare. Mi candido per dare continuità all'importante azione amministrativa del gruppo uscente, c'è ancora del lavoro da fare e occorre rendersi disponibile per proseguire questo percorso finalizzato al benessere del nostro territorio”.

Chiude il gruppo di questi primi 5 candidati e volti nuovi per Mario Carli, Marco Carravieri, 46 anni, impiegato presso multinazionale leader nella produzione di TNT, e attuale consultore della municipalità di Valle Mosso: “Mi candido perché credo fermamente nel mio territorio, nella sua gente e nelle sue potenzialità. L'esperienza come consultore e la curiosità per la materia mi ha permesso di acquisire esperienza diretta sul campo. Sono pronto a rendere concrete le progettualità di questo programma elettorale, credo in questa lista eterogenea, ma compatta e motivata. Mi impegno ad ascoltare e promuovere le necessità delle persone del nostro paese, lavorando con determinazione e umiltà per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Nel video che segue la presentazione di Valdilana Insieme da parte di Mario Carli