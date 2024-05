SiAmo Cossato: depositata la lista, parte la sfida

Nella mattina di oggi sabato 11 maggio il gruppo di SiAmo Cossato ha depositato ufficialmente la candidatura a sindaco di Fabrizio Cavalotti, unitamente alle firme raccolte a sostegno e alla documentazione relativa ai candidati.

- martedì 21 maggio, ore 19.30, presso la piazzetta di Ronco



- giovedì 23 maggio, ore 19,30, presso Lorazzo Baretto (spazio fronte Asilo Comunale)



- sabato 25 maggio, ore 15.00, presso Masseria (area sosta accanto alle scuole)



- lunedì 3 giugno, ore 19.30, presso Vallone (Trattoria Cris & Mery)

Il 1 giugno stiamo organizzando gazebo e postazioni in varie zone della città, per tutto il giorno: vi daremo altri dettagli prossimamente.



Il 6 giugno vi aspettiamo tutti per la chiusura della campagna elettorale presso il Caffè Mazzini in piazza Chiesa.



SiAmo Cossato - Con Cavalotti