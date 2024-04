Infortunato in casa, il grazie di un paziente: “A tutto il personale di Pronto Soccorso, Ortopedia e Chirurgia” (foto di repertorio)

Riceviamo e pubblichiamo:

“A Pasquetta ho avuto un incidente domestico in casa fratturandomi femore e rotula del ginocchio. Volevo ringraziare tutto il personale del Pronto Soccorso di Biella e tutto il reparto di Ortopedia e di Chirurgia. Ho trovato in una settimana di ricovero tanta professionalità e amore per i pazienti. Quindi dico solo grazie di cuore a tutti”.