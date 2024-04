Un lettore di Piatto: "Lo striscione dell'adunata degli Alpini, una spesa inutile"

"Buongiorno, sono un cittadino del Comune di Piatto, da qualche tempo è comparso nella curva al di sotto del cimitero questo striscione per l' adunata degli Alpini del prossimo anno. Ora, nulla in merito allo striscione se non che per metterlo ci sono volute ben sei persone, un po' esagerato secondo me, ma la mia polemica è, è proprio necessario illuminarlo con un faretto??? Quei soldi per montarlo, perché un cestello costa , non si potevano utilizzare per asfaltare decentemente le strade e non tapparle con il cemento nei giorni di pioggia o pulirle come si deve??

Poi sentendo anche altre persone e poi si vede dalla foto comunque da fastidio alla vista. Una spesa davvero inutile. E per finire vicino allo striscione sono stati piantati due pianticelle altri soldi spesi inutilmente.