Oropa, Angelico (FdI) su Foglio Bonda: “E’ disattento, il confronto sul progetto del Santuario va avanti da un anno”

Riceviamo e pubblichiamo:

«Buongiorno Biella? Forse Andrea Foglio Bonda dovrebbe rivedere il suo slogan elettorale in “Buonanotte, Oropa”. Le sue accuse circa un mancato dialogo per il futuro del Santuario, per il quale sono in arrivo 7 milioni di euro, non sono solo infondate ma preoccupanti: il confronto infatti va avanti da un anno ed è allarmante che lo sappia io che sono un cittadino comune e non lui, che è un amministratore». Lo ha dichiarato Edoardo Angelico , candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Biella, in merito all’uscita pubblica di Andrea Foglio Bonda.

«Il ministero della Cultura, anche grazie all’impegno del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, si confronta da oltre un anno con i responsabili del santuario: sarebbe bastato informarsi per accertarsene. Stupisce però che Foglio Bonda si dispiaccia dell’arrivo di finanziamenti importanti, indispensabili per sbloccare progetti importanti per il nostro amato Biellese. Il suo è un attacco strumentale e sterile, tipico di una sinistra che alza i toni per nascondere una mancanza di idee, visione e progetti» ha proseguito.

Edoardo Angelico ha poi concluso: «Consiglio a Foglio Bonda di rassegnarsi, di mettersi l’anima in pace: Fdi è il partito dell’ascolto e del dialogo. Da cittadino e da imprenditore, se c’è una cosa che mi ha spinto candidarmi è proprio la capacità di Fratelli d’Italia di confrontarsi con il territorio e questo avviene dall’attivista al Sottosegretario, passando per l’assessore regionale e il candidato sindaco. Oggi ho capito ancor di più di essermi candidato nel posto giusto: da marito e padre di famiglia, sono felice di poter far parte di una comunità che mira a tutelare un bene storico e spirituale come il Santuario di Oropa, sono orgoglioso di progetti come il recupero del vecchio ospedale. Questo è il buongiorno che Biella e i Biellesi si meritano».