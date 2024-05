Cossato, l'amministrazione risponde all'interrogazione sulla sicurezza all'Asilo della Spolina

Riceviamo e pubblichiamo:

“Risulta che l'amministrazione abbia immediatamente risposto all'interrogazione sulla presunta apertura notturna della porta della scuola dell'infanzia della Spolina, rassicurando che il guasto alla porta risulta essere stato immediatamente preso in carico dall'ufficio manutenzioni e precisando che il guasto alla molla della serratura abbia semplicemente imposto (fino alla riparazione) la chiusura manuale della porta dall'interno.

L'amministrazione, nel rassicurare che la porta è regolarmente chiusa manualmente dall'interno, non ha celato un certo dispiacere per la pubblicazione sulla stampa dell'interrogazione, non solo per l'allarmismo conseguente ma soprattutto per il potenziale invito all'accesso nell'edificio per malitenzionati o vandali”.