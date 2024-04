Biella: "In via Cucco a Chiavazza buche pericolose" un lettore segnala

Via Lorenzo Cucco a Chiavazza è una delle tante vie di Biella in cui, oltre ai tagli della fibra mai asfaltati, affiorano tombini senza asfalto intorno e pericolosissimi per ciclisti e motociclisti. Mi rendo conto che questa non sia l'unica segnalazione del genere, ma mi auguro che continuare a tenere alta l'attenzione possa mettere in moto la macchina della manutenzione.