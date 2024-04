Tari, Olivero esprime soddisfazione: “Ecco le modalità che consentono abbattimento consistente dei costi in bolletta”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nel corso del Consiglio Comunale di ieri è stato approvato il piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale (TARI). Al di là del suo ammontare complessivo, mantenuto ben al di sotto dei limiti stabiliti dall'Autorità competente (ARERA), sono state introdotte delle modalità incentivanti che consentono un abbattimento consistente dei costi in bolletta.

Per la fatturazione in sede di acconto verrà considerata la sola parte fissa dei costi, mentre con la fatturazione a saldo si prenderà in considerazione la quota variabile il cui ammontare sarà quindi strettamente legato alla corretta raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti.

Si riporta qui di seguito la tabella riguardante la parte fissa delle utenze domestiche con l'indicazione dei relativi risparmi.

Anche tutte le utenze non domestiche, in misura diversa, registrano per l'anno in corso una riduzione del costo al metro quadrato della parte fissa.

Infine sono state stabilite le scadenze di pagamento per l'anno in corso, andando incontro alle esigenze segnalate nel corso tempo dall'utenza, che saranno le seguenti:

PRIMO ACCONTO

Utenze domestiche:

1° rata 30/06/2024

2° rata 30/09/2024 (oppure unica soluzione il 30/06/2024)

Utenze non domestiche:

1° rata 30/06/2024

2° rata 31/07/2024 3° rata 30/09/2024 (oppure unica soluzione il 30/06/2024)

SECONDO ACCONTO (solo per utenze non domestiche) il 31/10/2024

SALDO (per utenze domestiche e non domestiche) entro il 30/04/2025

Si esprime soddisfazione sia per le riduzioni applicate, sias per l'introduzione di questa modalità incentivante che consente una ricaduta vantaggiosa sia direttamente sulle bollette sia in termini ambientali favorendo una più attenta raccolta differenziata. Questa nuova modalità di bollettazione inoltre rappresenta un modello maggiormente comprensibile la cui applicazione anche in futuro consentirà una migliore e più facile lettura da parte dell'utenza delle singole voci”.