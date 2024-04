A Cossato un nuovo locale per l'Uicbi, il grazie a Comune e Centro Incontro

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine all’amministrazione del comune di Cossato, in particolare al sindaco Enrico Moggio e al presidente del Centro Incontro Gianfranco Mariuzzo, per averci riconosciuto il patrocinio e per averci concesso l'uso gratuito dei locali ubicati presso il Centro Incontro della città.

La generosità e il supporto dimostrato sono di fondamentale importanza per la nostra associazione, perchè ci permette di svolgere al meglio il nostro lavoro, raggiungendo tutti i soci soprattutto quelli residenti nella zona orientale della provincia, che hanno difficoltà a recarsi nella nostra sede sezionale di Biella.

Per aver reso possibile la realizzazione dei nostri progetti, esprimiamo la nostra gratitudine per l'importante contributo offertoci, nella speranza di poter continuare a lavorare insieme per il bene della nostra comunità”.