Rallye di Monte-Carlo Historique a Biella, come cambia la viabilità in città

In occasione del passaggio del XXVI Rallye di Monte - Carlo Historique, è stata emessa un'ordinanza che dispone la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati nelle seguenti aree e periodi:

a) piazza Vittorio Veneto, dalle ore 7.00 di oggi, mercoledì 31 gennaio alle ore 24.00 di venerdì 2 febbraio;

b) viale Matteotti, in entrambe le carreggiate, tra via Italia e via Repubblica, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di domani giovedì 1 febbraio ;

c) via della Repubblica, tratto compreso tra via Bertodano e via Cernaia, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di domani giovedì 1 febbraio.

Inoltre sarà istituito il divieto di sosta in

a) viale Matteotti, su entrambe le carreggiate, tra via Italia e via Repubblica, dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di domani giovedì 1 febbraio;

b) piazza Vittorio Veneto dalle ore 7.00 di oggi mercoledì 31 gennaio alle ore 24.00 di venerdì 2 febbraio.

Non solo: è istituito il divieto di transito, (eccetto residenti in ingresso e uscita dai passi carrai, taxi in piazza V. Veneto nord e mezzi di soccorso in emergenza) nelle seguenti vie:

a) via Volpi, tratto tra via Gustavo di Valdengo e viale Matteotti dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di domani giovedì 1 febbraio;

b) piazza Vittorio Veneto nord, tra via Losana e Piazza Vittorio Veneto nord, dalle ore 07.00 di oggi mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 24.00 di venerdì 2 febbraio ;

c) via Mazzini, tratto tra via Colombo e via Italia dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di domani giovedì 1 febbraio.

E' comunque autorizzato il transito all’interno dei Giardini Zumaglini, esclusivamente lungo la diagonale asfaltata da piazza Vittorio Veneto nord a via Lamarmora. Il passaggio dovrà avvenire a ridotta velocità, adottando tutte le cautele e la dovuta prudenza al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei presenti.

Infine sarà istituita la sospensione della circolazione pedonale sull’attraversamento di via Lamarmora a ovest dell’Atl, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei veicoli dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di domani giovedì 1 febbraio.