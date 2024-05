Espulso un giocatore durante la partita, l'arbitro viene colpito: chiesto l'intervento dei Carabinieri

Attimi concitati in una palestra biellese nella serata di ieri, 7 maggio. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, un'arbitro sarebbe stato colpito alla nuca da un pugno rifilato da un giocatore appena espulso, durante una partita di calcetto amatoriale.

La gara è stata immediatamente sospesa e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Candelo e Occhieppo Superiore per la raccolta delle testimonianze e degli accertamenti di rito. Il presunto aggressore, non più presente al loro arrivo, è stato in seguito identificato. Il direttore di gara di 56 anni, invece, è andato in Pronto Soccorso per farsi refertare e assistere dal personale sanitario del 118.