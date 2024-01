Caffetteria Interno 21, dal brunch al menù detox: Tutte le iniziative di gennaio

L’accogliente dehor riscaldato esterno e la sala interna con camino a legna della Caffetteria Interno 21 sono il posto ideale in cui trascorrere i giorni dopo le festività. Pronti per accogliere il nuovo anno appena iniziato, lo staff di Interno 21 ha pensato a due diverse proposte per il mese di gennaio: il brunch ed il menù detox.

Nella settimana dal 2 al 5 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 13:30 il locale servirà un brunch a buffet, dolce e salato, a soli 15 euro a persona; la proposta include una bevanda calda ed una fredda. Nel buffet sono compresi affettati, formaggi, verdure di stagione, hummus, uova strapazzate, insalate, torte salate e torte artigianali dolci fatte in casa, unite a mousse e creme al bicchiere e yogurt. Accanto al ricco buffet, fuori menù, saranno a disposizione avocado toast con salmone affumicato e uova strapazzate, pancake dolci con farcitura a piacere, estratti di frutta e verdura e, infine, spremute. In occasione di questa settimana speciale, la caffetteria non servirà il classico pranzo, bensì solo la sua tradizionale e ricca colazione ed il brunch a buffet.

Da lunedì 8 gennaio a venerdì 2 febbraio, invece, l’attenzione sarà dedicata al “mese detox”, ideato per “alleggerire le pance” dopo le grandi abbuffate delle feste, con la formula: piatto del giorno + acqua + macedonia a soli 10 euro.

Rimangono sempre attivi i servizi di asporto e di consegna a domicilio (a Biella e nelle aree limitrofe al centro) senza alcun costo aggiuntivo.

Sono inoltre sempre disponibili opzioni vegane.

Caffetteria Interno 21 si trova in Via Marconi 21 a Biella (giardino Fondo Edo Tempia).

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 15:00.

Per info: (Cell.) 351 7458514

Pagina Facebook: www.facebook.com/Interno-21-Caffetteria-107893966218813

Pagina Instagram: www.instagram.com/caffetteriainterno21