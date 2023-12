Da Gariglio Risi un regalo sostenibile per un Natale gustoso: un cesto d’eccellenze biellesi, FOTO e VIDEO

Da Gariglio Risi un regalo sostenibile per un Natale gustoso: un cesto d’eccellenze biellesi.

Gariglio Risi ha scelto di coltivare la varietà autentica, quella antica, il vero Carnaroli. Molto riso in commercio contiene infatti varietà molto più produttive, ma che nulla hanno a che fare con il chicco di Carnaroli.

La certezza per il consumatore risiede nella certificazione DOP, che garantisce la semina della varietà originale.

L'intera azienda coltiva in modo sostenibile sotto il controllo di un attento ente certificatore (Bioagricert), che segue tutto il processo di produzione del riso: dal seme al confezionamento. Questo ha permesso a Gariglio Risi l'apposizione, tra i primi in Italia, sulle proprie confezioni di riso del logo con l'ape, indice di Qualità Sostenibile.

Grazie a questi traguardi, l’azienda offre un prodotto che pone reale attenzione verso l'ambiente acquatico della risaia, così unico e particolare rispetto a tutte le altre coltivazioni.

I proprietari raccontano con orgoglio che hanno realizzato con un programma ambientale della Regione Piemonte: molti chilometri di fossi al solo scopo di far riprodurre rane e libellule sempre più rare nella risaia.

Ai margini dei campi hanno creato aree inerbite e fiorite per la vita degli insetti pronubi, tra cui farfalle ed api. Finito il raccolto del riso seminano un erbaio su tutte le risaie, per preservare la biodiversità e conservare le sostanze organiche del suolo: un riso che rispetta l’ambiente.

In Gariglio Risi traspare un forte legame tra la storia di Famiglia e la tecnologia, che all’insegna della sostenibilità pratica l’agricoltura di precisione: la concimazione avviene tramite l’uso di sensori che, montati su droni, permettono di ridurre gli sprechi e l’inquinamento.

“Il nostro riso riceve una lavorazione meccanica con sbiancatrici a pietra, un processo più lento rispetto all’industria, che non scalda il chicco di riso. La sua colorazione ambrata ed opaca è infatti caratteristica di una lavorazione artigianale che ne preserva la gemma e gli strati più esterni del seme”.

La Famiglia Gariglio ha scelto di trasformare e vendere direttamente il proprio Riso, ricco di storia, passione e tutela dell'ambiente, per farlo arrivare sulle tavole del consumatore con la garanzia di un'eccellenza gastronomica italiana esclusiva. Per questo scopo hanno creato un e commerce (dove sarà possibile acquistare prodotti e cesti di natale per i propri regali) e video settimanali su tutti i social, dalla semina alla tavola.

“Un riso antico per consumatori ‘moderni’ e attenti alla qualità, al legame con il territorio e soprattutto alla vera sostenibilità agricola”.

Per questo Natale sono stati creati da Gariglio Risi 5 diverse ricette di risotti pronti, con ingredienti di altissima qualità che necessitano di sola acqua bollente e a piacere burro e formaggio per la mantecatura.

le ricette pronte sono: risotto ai funghi porcini, al tartufo, cacio e pepe, zafferano, speck e radicchio.

La famiglia Gariglio vi aspetta per le vostre idee regalo con il nuovo punto vendita in Cascina Bussolino n 1 a Villanova Biellese.

N tel. 3246632254

info@garigliorisi.it

oppure shop online www.garigliorisi.it