Doctor Fruit si rinnova: Dopo Gaglianico, inaugura il nuovo negozio di Cossato.

Quella di Doctor Fruit - il primo brand di “fruit bar” biellese - è una realtà innovativa, giovane e in continua crescita. Nata nel 2017 con sede legale in Valdilana, nel quale è situata tutt’oggi, sceglie di aprire le porte al pubblico posizionando il primo punto vendita proprio a Cossato.

Sin da subito diventa un moderno negozio di ortofrutta che, nel tempo, riesce ad ingrandirsi creando un brand riconoscibile in tutto il territorio, con l’unico grande obiettivo di portare cibi sani e di qualità sulla tavola dei biellesi e non. Negli anni, nonostante le difficoltà che le aziende ogni giorno incontrano - pandemia inclusa - ha saputo innovarsi, creare posti di lavoro e svilupparsi, creando collaborazioni e rapporti di fornitura anche, e soprattutto, con aziende e associazioni del Biellese.

Dopo il negozio-boutique ormai collaudato di Cossato, nel 2020 l’azienda decide di lavorare ad un progetto più ampio, che si potesse differenziare da un semplice negozio di ortofrutta; nasce così Doctor Fruit Cafè di Gaglianico, il primo “fruit bar” alle porte della città di Biella, situato in via Cavour (strada Trossi). Sono gli anni di piena pandemia Covid ma, tra aperture e chiusure, si intuisce subito che la ricetta scelta è quella giusta; infatti, ad oggi, il punto vendita di Gaglianico è in costante crescita, anche grazie all’aiuto di un team tutto al giovanile che sta crescendo insieme al progetto.

Nel mese di settembre di quest’anno non sono mancate le novità: infatti, Doctor Fruit Cossato, dopo tanti anni in piazza Perotti, si è trasferito in via XXV Aprile 2, all’interno di un locale completamente rivisitato e migliorato, munito di parcheggio privato ed un reparto fruit bar take-away con prodotti dolci e salati da accompagnare ad estratti, centrifughe, e molto altro. Il nuovo negozio è moderno e ‘alla pari’ dell’altro store, con un’offerta ai clienti creata appositamente per facilitare la loro quotidianità - ormai sempre più veloce - rimanendo però sempre attenti ad un’alimentazione sana e ricca di vitamine.

La “squadra” di Doctor Fruit è uno dei punti di forza dell’azienda; fin da subito, infatti, ha cercato di costruire un team in armonia, affiatato e competente, rendendolo parte integrante del progetto. Attualmente è alla ricerca di nuovo personale da inserire nei punti vendita: i requisiti richiesti sono esperienza nel settore caffetteria e/o come commesso/a di ortofrutta o pasticceria. Per candidarsi, è possibile inviare il proprio CV con fotografia, alla mail doctorfruit.italia@gmail.com.

Cosa riserva, invece, il futuro di Doctor Fruit?

“Doctor Fruit si è radicata principalmente nell’area in cui è nata, ma non mancano le richieste da parte di clienti e colleghi di aprire altri store a marchio in Italia e all’estero” spiega l’azienda. “Siamo consapevoli di aver ideato un format di successo, con competenze adatte per esportare l’idea e rappresentare gli ottimi prodotti italiani di cui disponiamo; stiamo valutando l’opzione di diventare un franchising oppure aprirci ad investitori magari Biellesi. Se qualcuno fosse interessato a discuterne insieme, può scriverci con piacere alla nostra mail”.

Per informazioni: doctorfruit.italia@gmail.com.

Pagina Facebook: www.facebook.com/DoctorFruit.Italia

Pagina Instagram: www.instagram.com/doctorfruit_italia

Punto vendita di Gaglianico

Via Camillo Cavour, 30

Tel. 370 1585430

Punto vendita di Cossato

Via XXV Aprile, 2

Tel. 344 1856418