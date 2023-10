Da quello d’élite a quello da pasto: Da Jorioz Vini oltre 100 aziende e 1000 etichette direttamente a casa tua

Oltre 100 aziende trattate e più di 1.000 etichette a disposizione all’interno dell’enoteca, ognuna di queste con le sue caratteristiche e le sue particolarità: si tratta di Jorioz Distribuzione Vini, l’enoteca a domicilio più fornita del Biellese nata nel 2010, che conta oggi una selezione di vini ampissima, unica nel territorio, che va dai vini comunemente definiti “da pasto”, a quelli definiti “d’élite” – o da investimento – per il loro importante valore, economico ed enogastronomico. L’enoteca, acquistando principalmente “all’ingrosso” ed in grandi quantità per fornire al meglio attività e catering, riesce a garantire - anche ai privati e per piccoli acquisti - un prezzo molto vantaggioso, inferiore rispetto ai punti di acquisto tradizionali.

Andrea Jorioz, sommelier professionista e degustatore ufficiale, fornisce con professionalità e puntualità ristoranti ed attività, con la particolarità di aver introdotto - negli ultimi anni - anche l’enoteca a domicilio per tutti i privati. Andrea si occupa inoltre della creazione di carte vini personalizzate, adatte ad ogni esigenza e tipologia di attività, in particolar modo per tutti i ristoranti di qualità che hanno la necessità di rivedere la propria carta dei vini.

L’ampia scelta di vini di Jorioz, si può classificare in tre categorie:

Al primo posto troviamo i cosiddetti “vini d’élite”, che fanno parte di una fascia d’acquisto alta proprio per le loro caratteristiche, come rarità, annata e peculiarità. Ottimi come investimento o per le occasioni da festeggiare una volta nella vita, la loro qualità è impareggiabile.

Al secondo posto abbiamo i “classici”, i vini più amati, ideali per cene con amici e parenti nelle occasioni speciali, disponibili di tutte le categorie: rossi, bianchi o rosati, fermi o bollicine, e ancora macerati, secchi, dolci e passiti. A disposizione in enoteca anche vini naturali, aromatizzati, biologici e biodinamici.

Al terzo posto ci sono i quotidiani vini da pasto, prevalentemente provenienti da Piemonte, Veneto, Friuli e Campania. Sono a disposizione anche formati più grandi, come bottiglioni da 1,5 e 2 litri, e bag-in-box da 5 litri di un’azienda piemontese ed un’altra friulana.

Andrea ricorda ai lettori che, in tutto il territorio biellese, la consegna a casa è sempre gratuita (con un minimo d’ordine).

