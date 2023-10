Grignolino, Barbera e Bramaterra con taglieri alla bagna cauda al Symposium Wine Training di Chiavazza

È arrivato il primo freddo e, l’enoteca di Chiavazza, sa bene come scaldare questo autunno: propone, infatti, per questo fine settimana - venerdì 21 e sabato 22 - a partire dalle ore 18,30 una degustazione del territorio che scalda il cuore (ed il palato!). Il sommelier e titolare dell’enoteca Maurizio Mazzuchetti, in abbinamento a taglieri alla bagna cauda preparati con grande maestria dalla moglie Milly, ha scelto di portare in degustazione tre vini rossi di grande interesse: un Grignolino, un Barbera Superiore ed un Bramaterra. Il vino verrà servito con la formula “3 calici per 15 euro”. É gradita la prenotazione.



Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 0155072 – Cell. 335 5982038