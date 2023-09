Video-ricetta, il purè di mele che esalta ogni piatto: 3 ingredienti per un antipasto semplice e raffinato.

Se sei alla ricerca di un antipasto semplice e raffinato, la qualità degli ingredienti si rivela fondamentale: bella, croccante e gustosa, la mela di Cascina Imperolo è versatile e al servizio di ciascuna portata, che sia dolce oppure salata.

A Gifflenga infatti, l’azienda agricola, Il Meleto, segue il naturale ritmo di crescita, per portare in tavola un prodotto genuino e ricco di autenticità: mele, nettari, succhi, confetture e composte, direttamente dalla terra biellese.

Mele di qualità, senape e un goccio d’acqua, saranno sufficienti per portare in tavola un antipasto freddo, oppure tiepido, perfetto per esaltare la Paletta nostrana.

Di seguito la video-ricetta del purè di mele, di Jessica Sappino, della Petite Taverne di Gifflenga:

Ingredienti (per 4 persone)

- 6 mele

- Un goccio d’acqua

- Senape (a piacimento)

Ecco il video