Una Settimana per il Parkinson: nel Biellese concerto di Schegge Sparse, Vascorock Band e Levre De Cuppi

Dal 19 al 26 novembre 2022 l’APB Amici Parkinsoniani Biellesi ODV organizza la manifestazione “Una Settimana per il Parkinson”, che prevede una serie di iniziative nella provincia di Biella e di Vercelli finalizzate a sensibilizzare e informare sulla malattia di Parkinson e a raccogliere fondi per le attività svolte per malati e famiglie organizzate quotidianamente nelle sedi di Biella, Lessona (BI) e Vercelli.

Durante la settimana del Parkinson l’associazione realizza una campagna di comunicazione sui social e attraverso l’affissione di un manifesto che intende far conoscere il proprio portale internet www.parkinsonbiella.it, in cui chiunque lo desideri potrà trovare le informazioni sulle attività organizzate e i principali riferimenti per intraprendere il percorso di accompagnamento attivo della malattia. Contemporaneamente l’APB promuove una raccolta fondi attraverso la vendita di confezioni di bulbi di tulipano (costo 5 euro), fiore simbolo della lotta alla malattia di Parkinson, acquistando le quali chi lo desidera potrà contribuire al sostegno delle attività dell’ente in favore dei malati e delle loro famiglie.

La manifestazione culminerà il prossimo sabato 26 novembre invece, in occasione della Giornata Nazionale della malattia di Parkinson, quando si svolgeranno un interessante convegno organizzato dalla sezione vercellese dell’APB e il grande concerto al Teatro Erios di Vigliano Biellese. Il convegno, intitolato “La malattia di Parkinson: una speranza per il futuro con la ricerca, un’alimentazione corretta per il presente” si svolgerà al Piccolo Studio del Chiostro di Sant’Andrea di Vercelli dalle 9.30 alle 13.00 e vedrà l’intervento del Prof. Comi, Direttore del reparto di Neurologia dell’ASL VC, della Dott.ssa Guarcello, Direttore del reparto di Dietologia e Nutrizione Clinica dell’ASL VC, e del Dott. Gusmaroli, Direttore del reparto di Neurologia dell’ASL BI.

L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Vercelli. Alla sera il Teatro Erios di Vigliano Biellese ospiterà il concerto “7 Note per il Parkinson”, durante il quale si esibiranno tre note band biellesi, i Levre De Cuppi (omaggio a Fabrizio De Andrè), la Vascorock band (omaggio a Vasco Rossi) e le Schegge Sparse (omaggio a Luciano Ligabue). Il concerto avrà un biglietto d’ingresso di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza alla causa degli Amici Parkinsoniani Biellesi. Per prenotazioni e informazioni si può chiamare il numero 3405868260 o scrivere ad apbbiella@gmail.com.

La manifestazione è promossa dall’APB Amici Parkinsoniani Biellesi ODV con il contributo della Fondazione CRBiella e del CTV Centro Territoriale per il Volontariato della Provincia di Biella e Vercelli, ed è patrocinata dalla Provincia di Biella, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Biella, dal Comune di Vercelli, dall’ASL di Biella e dall’ASL di Vercelli.