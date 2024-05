Biella, visite guidate a Oropa: gli aneddoti e la storia del Santuario.

Durante la visita guidata, potrete ammirare panorami mozzafiato e scoprire i luoghi meno conosciuti di Oropa: le nostre guide turistiche vi accompagneranno alla scoperta di curiosità, informazioni e aneddoti sulla storia del Santuario.

Il percorso inizia dai cancelli del Santuario per arrivare al chiostro sacro, passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Juvarra.

La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, dove si trova la statua della Madonna Nera incoronata, nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori.

Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa, in occasione delle Incoronazioni centenarie che si sono susseguite a cominciare dal 1620.

Ritrovo con la guida davanti ai cancelli del Santuario.

Oropa, via Santuario di Oropa 480