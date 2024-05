A Biella sbarca “Un libro per amico” con l'Auser

Prestito di libri. Caffè letterari. Presentazioni. Ma soprattutto incontri e relazioni sociali. Sono questi gli ingredienti del progetto denominato “Un libro per amico”, promosso dalle volontarie dell’Auser provinciale.

“La Camera del Lavoro di Biella ha già un importante Centro di documentazione ed è inserita nel circuito bibliotecario biellese - spiegano Paola Trabaldo e Cinzia Baratti, volontarie -. Noi inauguriamo una cosa diversa e meno formale. Cioè uno spazio relazionale dove il libro è il mezzo e lo spunto per trovarsi e condividere insieme dei momenti ricreativi. Le due realtà, quindi, saranno separate, avendo finalità diverse”.

Spiega quindi Trabaldo: “Finora abbiamo catalogato quasi 300 libri. Si tratta di testi di nostra proprietà. E ora li metteremo a disposizione di tutti, soci e non soci. I libri possono essere presi in prestito, ma anche tenuti, a patto di consegnarne un altro. Non chiediamo l’iscrizione all’Auser, anche se ovviamente ci farebbe piacere. Il prestito è gratuito, così come l'adesione al progetto che promuove l’incontro tra le persone. Il prestito dei libri è solo il primo passo. Perché abbiamo in programma tutta una serie di iniziative collaterali ai libri, che andranno dalla partecipazione ad incontri alla vera e propria organizzazione. Un nostro gruppo, per esempio, nei prossimi giorni, andrà a Torino per la Fiera del Libro”.

“La Camera del Lavoro ha un prezioso e vasto patrimonio di testi storici, politici e sindacali - spiega Baratti -. I nostri libri sono invece di svago. Diciamo, libri da portare sotto l’ombrellone in spiaggia. Essendo frutto di regali o di nostre donazioni, ci sono testi di vario genere, anche gialli o romanzi d’amore. Un po’ di tutto, come giusto per una realtà come la nostra, che punta alla socialità delle persone. Presto infatti vogliamo attivarci e organizzarci per un servizio porta a porta con i nostri soci e amici. Siamo naturalmente aperti e disponibili per eventuali donazioni, in modo da incrementare il nostro piccolo patrimonio”. La sede dell’Auser provinciale si trova all’interno della Camera del Lavoro di Biella, in via Lamarmora 4. Anche Laura Moretti è tra le volontarie operative per il progetto dedicato ai libri.