"Dentro e Fuori i Confini della Linea": in mostra le opere di artisti internazionali

Casa Regis - Centro per la Cultura e l'Arte Contemporanea ospita con orgoglio la mostra collettiva "The Limits and Outer Limits of Line" (Dentro e Fuori i Confini della Linea), a cura di L. Mikelle Standbridge, in mostra dal 21 aprile al 26 maggio 2024. Le opere abbracciano molteplici mezzi, dall’arte tessile, alle opere su carta, alle installazioni, alle performance. Utilizzano gli otto ambienti espositivi artisti italiani e internazionali, con rappresentanza da Olanda, Iran, Finlandia, Cina, Stati Uniti e, naturalmente, Italia. Ogni artista, riflettendo attraverso un mezzo espressivo di sua scelta, è stato invitato ad affrontare il tema, rapportandosi alla linea con un approccio diretto e gestuale di natura bidimensionale, oppure attraversando i significati su più livelli legati ad essa, oppure ancora superando i limiti fisici della linea così come quelli dello spazio per indagare i confini mentali, psicologici, metafisici degli individui.

I dieci artisti che partecipano a questa mostra includono: fotografa italiana, Silvia Gaffurini; scultore cinese ma residente negli stati uniti, Zhiheng Gong; il fotografo americano Tyler Green; artista italiana installativa/concettuale, Eleonora Gugliotta; artista multidisciplinare finlandese, Suvi Hanninen; artista tessile olandese, Anneke Klein; artista americana istallativa e pittrice, Natalie Lanese; artista italiano performativo/video e pittore, Gianluigi Maria Masucci; artista italiano performativo, Andrea Mori; e pittore/collagista iraniano, Ashkan Sanei. La performance (26 maggio) di Andrea Mori si terrà durante il finissage, dopo aver trascorso 7 giorni nei boschi.